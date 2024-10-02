حاكم الفجيرة يستقبل الوفود المشاركة في منتدى أسواق الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي - رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، المشاركين في فعاليات الدورة الثانية عشرة من منتدى أسواق الطاقة، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة في أكتوبر الجاري.

ورحب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجلسات الحوارية، والتوصل إلى نتائج تخدم صناع القرار في قطاع الطاقة، وتستقطب أبرز نخب خبراء النفط والصناعة، التي تسهم في تعزيز التعاون وجذب الفرص المستقبلية لتعزيز مكانة الإمارات في أسواق الطاقة على الصعيد العالمي. وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على بناء اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن تحولاً فعالاً لقطاع الطاقة، وتعزيز مكانة الدولة كموقع استراتيجي بين دول العالم، حيث تعد المحطة الشرق أوسطية في القطاع البحري، لافتاً سموه إلى الدور الاستراتيجي لإمارة الفجيرة وموقعها المحوري في قطاع خدمات الصناعات النفطية ودعم أسواق الطاقة العالمية.

بدوره تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، في مجال الصناعات النفطية والطاقة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.