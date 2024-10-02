انطلاق المشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، الدورة الحادية والثلاثين للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك من خلال استقبال حلقات المراكز والمساجد التابعة للمؤسسة والمنتشرة في ربوع إمارة رأس الخيمة ، للدارسين والدارسات من مختلف الفئات والأعمار، الذين توافدوا على الحلقات القرآنية ليتنافسوا في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، وذلك على أيدي محفظين ومحفظات متميزين من ذوي الكفاءة العالية.

وقال أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، إن هذا المشروع القرآني المبارك الذي تشرف عليه المؤسسة يواصل مسيرته في دورته الحادية والثلاثين لتمكين الدارسين والدارسات من حفظ كتاب الله تعالى، والاهتداء بهديه القويم، وقد تم توجيه فرق العمل إلى استقبال الدارسين والدارسات وتوفير بيئة جاذبة وداعمة لهم لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من خلال تخريج نخبة من الطلاب وهم يحفظون كتاب الله تعالى، متحلين بالمواطنة الصالحة والقيم الإيجابية السمحة.

وتوجه الشحي بالشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على عنايتها ورعايتها المستمرة لمثل هذه الأنشطة المجتمعية المباركة، متمنياً لجميع الدارسين والدارسات كل النجاح والتميز.

من جانبه أوضح تيمور سعيد الشحي مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، أن المراكز استقبلت طلابها بسعادة غامرة، مشيراً إلى حرص الكوادر الإدارية والتعليمية على توفير الأجواء المناسبة لجميع الفئات العمرية من البراعم والطلبة والمثقفين والأمهات في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بما يعينهم على حفظ كتاب الله تعالى، وتطوير مهاراتهم وزيادة محفوظاتهم بدقة وإتقان، متمنياً لجميع الدارسين والدارسات كل التوفيق والسداد في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده.