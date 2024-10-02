مهرجان الذيد للتمور ينطلق غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الذيد للتمور الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر الحالي بمشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي المهرجان في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم المزارعين المحليين وملاك النخيل من أبناء مدينة الذيد والشارقة ودولة الإمارات عموما وتعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة من خلال توفير منصة متخصِّصة تشجِّع على إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها وتحفز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم والمساهمة في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويستهل المهرجان فعالياته بتنظيم سوق متضمنا عرضاً لأفضل وأجود أنواع التمور إلى جانب إطلاق مسابقة أجمل طبق تمر محشو بالمكسرات والفواكه وغيرها من المواد الطبيعية التي تستهدف النساء فقط وخصصت لها جوائز قيّمة إلى جانب برنامج حافل بالأنشطة التراثية وتنظيم مزايدة التمور الفاخرة والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من مزارعي التمور وملاك النخيل كما يضم المهرجان أيضاً منصات للأسر المنتجة العاملة في مجال التمور.

وتتضمن أجندة المهرجان مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية وعروض الفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة تستهدف التعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة وتحفيز أصحاب المزارع على الاهتمام بتحسين زراعة النخيل واتّباع أفضل الممارسات في حماية النخيل من الآفات ورفع جودة المنتج والتوسع في زراعة الأصناف التجارية للإسهام في تحقيق نقلة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.