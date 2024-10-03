نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم إلى الدوحة، في زيارة عمل يرأس خلالها وفد الدولة المشارك في أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، وتعقد تحت شعار «الدبلوماسية الرياضية».

وقد كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين. ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.