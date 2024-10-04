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الامارات | منح لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي الشهادة الخضراء

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منح لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي الشهادة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.. الشهادة الخضراء للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

وقدّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة إلى رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلفان أحمد حارب، وذلك خلال فعاليات معرض «ويتيكس 2024»، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة، الذي أقيمت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من الأول إلى الثالث أكتوبر الجاري.

وترتبط هذه الخطوة بالتزام اللجنة بمبادئ الاستدامة عبر اعتماد خدمات السحابة الخضراء من «مورو»، كما تؤكد التزامها بالتحول الرقمي المسؤول، ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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