اتفرج .. الملبن وصل ..سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي

وتثير سما المصري الجدل مرارا عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة عليها.

وعلقت قائلة: «صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:».

ارسلت الفنانة سما المصري رسالة لطليقها حيث نشرت عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من يوم زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام