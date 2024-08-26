فيديو ساخن جدا – شوف سما المصري تفجر مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد “يوتيوب” فيديو يكشف عن وقوع أزمة بين الفنانة سما المصري وعدد من المتابعين لها على السوشيال ميديا.

والأزمة كانت بسبب تعليقات هؤلاء المتابعين على فيديوهاتها بطريقة لا تعجبها فتقوم بالرد عليهم بطريقة غير لائقة على الإطلاق.

وتداول رواد “يوتيوب” فيديو لعدد من المشاهد الجرئية للفنانة سما المصري، إعتبروها أنها تخطت في تلك المشاهد كل الخطوط الحمراء.

وفي الفيديو، تظهر سما وهي ترتدي ملابس غير لائقة على الإطلاق كالمايوة وغيرها من الملابس الجريئة.