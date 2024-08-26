الراقصة فيفي عبده شغالة رقص على واحدة ونص بملابس جريئة فشر اجدع راقصة

بيروت - ثريا شاهين - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام. وظهرت فيفي عبده مرتدية سلوبت و ترقص بطريقة مثيرة علي واحدة ونص في البلكونة مع وضع الكثير من المكياج وترك شعرها علي ظهرها معلقة: ‏يا مساء الفل من اسكندرية.

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو ومن بينها :لاحول ولاقوة الا بالله توبي وارجعي ل ربك ماراح يفيدك الرقص -الاغنية ما بترقص يا فوفا.

أخر أعمال فيفي عبده

تشارك فيفي عبده في مسلسل “شغل عالي” مع مجموعة مثل شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.

ووردت الفنانة فيفي عبده بشأن الشائعات التي انتشرت حول دخولها العناية المركز ونشرت صورة لها عبر خاصة الستوري على موقع انستجرام قائلة: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفا” لاسيما بعد انتشار الكثير من الاخبار حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلي انتشار الكثير من الشائعات حول وفاتها خلال الفترة القليلة الماضية.