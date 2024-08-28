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اتفرج .. سما المصري بدون ملابس في فيديو ساخن جدا تفجر مواقع التواصل

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بيروت - نادين الأحمد - سما المصري بدون ملابس في فيديو ساخن جدا تفجر مواقع التواصل : شوف - جريدة

سما المصري

أثارت الفنانة سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعد عرضها فيديو جريء لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترتدي ملابس ضيقة، وتستلقي على السرير في غرفة النوم، بعدها توجهت للحمام واخذت تستحم وأظهرت راسها من وراء الستارة.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سما المصري على ما تفعله، موجهين لها العديد من سهام النقد والشتائم.

 
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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