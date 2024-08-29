الاكثر متابعة اليوم - نوع جنين نسليهان أتاغول – صورة

بيروت - سعد محمود - اعلنت صحف تركية، عن جنس المولود الذي تنتظره الممثلة التركية نسليهان أتاغول وزوجها الممثل التركي قادير دوغلو، وذلك بعد مرور عدة أشهر على حملها.

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بحسب ما نشرته التقارير فإن نسليهان وقادير ينتظران “بنت” ومن المقرر أن تكون عملية الانجاب في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

تقضي نسليهان حاليًا إجازة مع عائلتها، إذ التقطت عدسات الكاميرات، صورًا لها على شاطئ في كوارماداس.

بدا واضحًا ملامح الحمل على الممثلة التركية الجميلة، إذ كشفت عن بطنها من خلال الملابس التي كانت ترتديها.