الاكثر متابعة اليوم - نوع جنين نسليهان أتاغول – صورة

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بيروت - سعد محمود - اعلنت صحف تركية، عن جنس المولود الذي تنتظره الممثلة التركية نسليهان أتاغول وزوجها الممثل التركي قادير دوغلو، وذلك بعد مرور عدة أشهر على حملها.
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بحسب ما نشرته التقارير فإن نسليهان وقادير ينتظران “بنت” ومن المقرر أن تكون عملية الانجاب في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
تقضي نسليهان حاليًا إجازة مع عائلتها، إذ التقطت عدسات الكاميرات، صورًا لها على شاطئ في كوارماداس.
بدا واضحًا ملامح الحمل على الممثلة التركية الجميلة، إذ كشفت عن بطنها من خلال الملابس التي كانت ترتديها.