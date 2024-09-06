الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم عن خطيبها: بيضحكني!

بيروت - سعد محمود - فتحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قلبها للنجمين المصريين عمرو سعد، أحمد سعد، خلال حلولها ضيفة على برنامج بيت السعد، الذي يقدمانه النجمان على قناة mbc، وكشفت عن عدد من تفاصيل حياتها، الشخصية والمهنية.

تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها، وأهم الصفات التي تتمناها في شريك حياتها، وقالت: “أنا مخطوبة من فترة طويلة منذ أكثر من سنة، وبحب خطيبي، وشبكتي خاتم زمرد وخاتم ألماظ، وخطيبي متعلم ومهضوم وبيدعمني ويسليني ويضحكني”.

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تابعت: “أحب الرجل الذي تنطبق عليه كلمة رجل وليس مجرد ذكر، ويكون طموح وعنده كاريزما وأفضل الشاب الأسمر، ويكون حنون مع المرأة”.

اضافت: “وعن الهدايا التي تحبها، قالت : مستحيل أرتبط بشخص بخيل، لأن البخيل يكون بخيل في مشاعره مع فلوسه، والهدية ليست من الضروري تكون غالية المهم تكون هدية المرأة تحبها وطريقة الاهتمام هي التي تفرق”.

استكملت: “ممكن يحجز سينما أو مطعم أو هدية بسيطة تمامًا أو حلوى حتى لو لم يكن سعرها غالي، ولكن المرأة تحبها، وأحب الرجل الذي يعمل ويهتم في آن واحد، حتى لو المرأة شريكته تعمل هي الأخرى، وهناك من يحب زوجته تعمل حتى يفتخر بها ويدعمها، وأنا صبورة وبدي فرص كتير في علاقاتي”.

نادين نسيب نجيم خاضت منافسات الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل 2024، والذي عُرض على منصة شاهد وقناة mbc مصر وmbc دراما وmtv اللبنانية.

ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، حول النقيب سما التي تقدم شخصيتها نادين نجيم، وينقل العمل عودتها من جديد بعد ما تعرضت له في القضية 2020، حيث تعود لعملها من جديد وتواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية لؤي الديب.