اخبار العالم

قد يشعر البعض، وخاصة من غير المهتمين بعالم الرياضة، أن كرة القدم أقل كثيراً من حدث سياسي يتعلق بانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن جورجيا بأكملها تعيش أجواء غزو أوروبا كروياً.

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