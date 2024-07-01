اخبار العالم

بعد "القيادة العامة" في الناعمة: عين الحلوة يترنح بين "الأمن الهش" دون "الانفجار الكبير"...
لبنان وإبتداع الفكر
لبنان وإبتداع الفكر 'لبنان وإبتداع الفكر'
مارين لوبان: محونا معسكر ماكرون.. نريدها "مطلقة"
عقب تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، قالت زعيمة الحزب مارين لوبان إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا".
يحدث الآن.. جورجيا تغزو أوروبا كروياً بعد رفضها سياسياً
قد يشعر البعض، وخاصة من غير المهتمين بعالم الرياضة، أن كرة القدم أقل كثيراً من حدث سياسي يتعلق بانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن جورجيا بأكملها تعيش أجواء غزو أوروبا كروياً.
القانون يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. اعرف التفاصيل
القانون يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. اعرف التفاصيل...