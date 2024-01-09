الاحتباس يهدد الأرض بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي للحرارة

ظهرت مخاوف الخبراء من الاحتباس الحراري الذي يهدد الأرض بعد أن ذكرت وكالة المناخ الأوروبية، أن الأرض حطمت العام الماضي الأرقام القياسية العالمية لدرجات الحرارة السنوية، وقاربت عتبة ارتفاع درجة الحرارة المتفق عليها في العالم وأظهرت المزيد من العلامات على كوكب محموم.

في واحدة من أولى فرق الوكالات العلمية العديدة التي قامت بحساب مدى ارتفاع درجات الحرارة في عام 2023، قالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس إن العام كان 1.48 درجة مئوية (2.66 درجة فهرنهايت) وهي أعلى من أوقات ما قبل الصناعة. وهذا أقل بالكاد من حد 1.5 درجة مئوية الذي كان العالم يأمل في البقاء ضمنه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 لتجنب أشد آثار الاحتباس الحراري.

عام ساخن

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير كوبرنيكوس، إن يناير 2024 في طريقه لأن يكون دافئا للغاية، حيث ستتجاوز فترة 12 شهرا لأول مرة عتبة 1.5 درجة. وقال العلماء مرارا وتكرارا إن الأرض ستحتاج إلى متوسط ​​ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة على مدى عقدين أو ثلاثة عقود حتى يتم تجاوز هذه العتبة من الناحية الفنية.

وإن هدف 1.5 درجة «يجب أن يبقى على قيد الحياة لأن الأرواح معرضة للخطر ويجب اتخاذ خيارات».

ونظرًا لظاهرة النينيو ومستويات حرارة المحيطات القياسية، «من المحتمل جدًا» أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من عام 2023.

مناخ متطرف

ومن ناحية أخرى يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المناخ هو المسؤول أيضًا عن المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الجفاف الطويل الذي دمر القرن الإفريقي، والأمطار الغزيرة التي دمرت السدود وقتلت الآلاف في ليبيا، وحرائق الغابات في كندا التي لوثت الهواء القادم من أمريكا الشمالية. إلى أوروبا. للمرة الأولى، اتفقت الدول المجتمعة في محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ في ديسمبر على أن العالم يحتاج إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ، لكنها لم تضع أي متطلبات محددة للقيام بذلك.

وحسب حسابات كوبرنيكوس أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لعام 2023 كان أكثر دفئًا بنحو سدس درجة مئوية (0.3 درجة فهرنهايت) من الرقم القياسي القديم المسجل في عام 2016. وفي حين أن هذا يبدو مبلغًا صغيرًا في حفظ السجلات العالمية، إلا أنه هامش كبير بشكل استثنائي بالنسبة لدرجات الحرارة العالمية. وقالت بيرجيس إن الرقم القياسي الجديد. بلغ متوسط ​​درجة حرارة الأرض لعام 2023 14.98 درجة مئوية (58.96 درجة فهرنهايت).

لقد حطم الرقم القياسي لمدة سبعة أشهر. وقالت بيرجيس: «لقد شهدنا الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر الأكثر دفئًا». «لم يكن مجرد موسم أو شهر استثنائيًا. لقد كان استثنائيًا لأكثر من نصف العام».

عوامل أخرى

وأضافت بيرجيس أن هناك العديد من العوامل التي جعلت عام 2023 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق، ولكن العامل الأكبر على الإطلاق هو الكمية المتزايدة باستمرار من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي تحبس الحرارة. وتأتي هذه الغازات من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتشمل العوامل الأخرى ظاهرة النينيو الطبيعية - وهي ارتفاع مؤقت في درجة حرارة وسط المحيط الهادئ يؤدي إلى تغيير الطقس في جميع أنحاء العالم - والتقلبات الطبيعية الأخرى في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الجنوبي والهندي، وزيادة النشاط الشمسي، وثوران بركان تحت البحر عام 2022 أدى إلى إرسال بخار الماء إلى الغلاف الجوي.

وقال مالتي مينشاوزن، عالم المناخ بجامعة ملبورن، إن حوالي 1.3 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة تأتي من الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى 0.1 درجة مئوية أخرى من ظاهرة النينيو والباقي أسباب أصغر.