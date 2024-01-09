الثلوج تعصف بالحملات الانتخابية في أمريكا

أغلقت عاصفة مترامية الأطراف هطلت على جزء كبير من القسم الأوسط من الولايات المتحدة، أجزاء من طريقين سريعين بين الولايات ودفعت المسؤولين إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في عدة ولايات بأكثر من نصف قدم من الثلوج والرياح العاصفة.

وأثر الطقس بالفعل على الحملات الانتخابية في ولاية أيوا في 15 يناير، حيث من المتوقع أن تتبع الثلوج درجات حرارة شديدة البرودة يمكن أن تنجرف إلى ما دون الصفر (ناقص 18 درجة مئوية).

وأجبرت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب على إلغاء ظهورات متعددة لحاكمة أركنساس سارة ساندرز ووالدها حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي، اللذين كان من المقرر أن يحاكما ناخبي ولاية أيوا نيابة عن ترمب.

ظروف صعبة

وقال بوب أورافيك، أحد العملين في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند. إن ما يصل إلى 12 بوصة (20 إلى 30 سنتيمترا) من الثلوج يمكن أن تغطي منطقة واسعة تمتد من جنوب شرق كولورادو على طول الطريق إلى شبه جزيرة ميشيغان العليا، بما في ذلك غرب كانساس وشرق نبراسكا وأجزاء كبيرة من أيوا وشمال ميسوري وشمال غرب إلينوي.

وتساقطت ثلوج بارتفاع 8 بوصات (19 سم) تقريبًا في مدينة أثول الشمالية بولاية كانساس، وتوقع مكتب خدمة الأرصاد الجوية في لينكولن بولاية نبراسكا حدوث زيادة إضافية من 3 إلى 5 بوصات (8-13 سم) خلال الليل، مع احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة (64 كم / ساعة).

وأدت ظروف التبييض في وسط نبراسكا إلى إغلاق امتداد طويل من الطريق السريع 80، بينما أغلق كانساس الطريق السريع 70 من مدينة راسل بوسط البلاد على طول الطريق غربًا إلى حدود كولورادو، بسبب ظروف السفر الخطيرة. وقالت السلطات إن عدة مركبات انزلقت من الطريق السريع I-70 في الجزء الشمالي الشرقي من الولاية.

اختناقات جليدية

وفي نبراسكا، أغلقت المحاكم الفيدرالية في أوماها ولينكولن أبوابها، وقام سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بزيادة تدفق المياه عند سد نهر ميسوري على الحدود بين نبراسكا وداكوتا الجنوبية بالقرب من يانكتون لتقليل فرص تشكل الاختناقات الجليدية. وأغلقت مدينة دوبوك، الواقعة على الحدود الشرقية لولاية أيوا مع إلينوي، مكاتبها في المدينة يوم الثلاثاء. وكانت المدارس في سيدار رابيدز في شرق ولاية أيوا من بين المدارس التي أغلقت أبوابها أيضًا.

البقاء في المنزل

وامتدت الاضطرابات إلى أقصى الجنوب حتى منطقة أوكلاهوما، حيث طلب مديرو الطوارئ في مقاطعة سيمارون من المواطنين البقاء في منازلهم. وقالت ليا لافيل، مديرة إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إن أكثر من عشرة من سائقي السيارات تقطعت بهم السبل هناك، حيث أدت الرياح العاتية والعواصف الثلجية إلى انعدام الرؤية تقريبًا.

وأضافت: «في هذا الوقت، ننصح الأفراد بالاحتماء في مكانهم بأفضل ما يمكنهم».

وإن عاصفة أخرى في الطريق ستؤثر على شمال غرب المحيط الهادئ حتى جبال روكي الشمالية. كما صدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية قوية في معظم مناطق سلسلة جبال كاسكيد والأولمبياد في واشنطن وأوريجون.

استعدت أجزاء من شمال ولاية ميسوري لتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى قدم مع تحرك النظام شرقًا. وقال مسؤولون في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري إن مجلس المدينة سيغلق أبوابه وستعمل المحاكم البلدية عن بعد. وظلت مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن تحت تحذير من عاصفة شتوية حتى وقت مبكر ألغى مسؤولو المدينة جمع القمامة لمنع السكان من وضع صناديق القمامة على طول الحواجز وجعل من الصعب على كاسحات الثلوج التنقل.