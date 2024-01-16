طبول حرب السودان تدق في القضارف للمرة الأولى

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وذكرت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقعت على تخوم مدينة «الفاو» التي تبعد حوالي 62 كلم من ولاية القضارف.
ووفق المصادر نفسها، فإن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الجيش السوداني بالقرب من مدينة «الفاو» بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فيما تحاول قوات الجيش منع الدعم السريع، من التقدم نحو المدينة ومنها إلى ولاية القضارف.
وأخيرا أصدر والي ولاية القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، أمر طوارئ، حظر بموجبه النشر في وسائل التواصل الاجتماعي بما يضر بالأمن، كما منع تناول أخبار القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وحكومة الولاية دون الرجوع للجهات الرسمية، وتأتي قرارات الوالي المكلف ضمن حزمة إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات الأمنية في الولاية، تحسبا لهجوم محتمل لقوات الدعم السريع.
ومع تصاعد وتيرة العنف أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تلقيها موافقة من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان للقاء رئيسها عبدالله حمدوك.
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