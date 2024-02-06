"الزراعة": عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة؛ اعتبارًات من الخميس الماضي 1 فبراير، ودخولها السوق السعودية.

وأشار موسى إلى أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية، وأنه كان قرارًا إجرائيًّا وتنظيميًّا داخليًّا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدًا أنه لا يعد حظرًا أو رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هو تنظيم السوق الداخلية في المملكة وفقًا لمعطيات العرض والطلب.

وأشار المشرف على الحجر الزراعي المصري إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابًا رسميًّا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة، مع العلم أن إذن الاستيراد صالح لمدة 15 يومًا.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية؛ للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة، بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

وتناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من كل الدول؛ نظرًا لجودتها العالية.