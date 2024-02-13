أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ​حسام زكي​، في تصريح إلى وكالة "الشّرق للأخبار"، أنّ "إقدام ​إسرائيل​ على التّصعيد سيقابله ردّ فعل قوي"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد حديث عربي جماعي بشأن اتفاقيّات السّلام مع إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر زكي: لا يوجد حديث عربي جماعي بشأن اتفاقيّات السلام مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.