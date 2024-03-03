صورة.. التفاصيل الكاملة لحفل تخرج نجلي رئيس الوزراء ووزيرة البيئة بالجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء أمس الأول، حفل تخرج دفعة شهر فبراير لطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا حامي درجات علمية ماجستير ودكتوراه، وذلك مساء أمس الأول، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان المتحدث الرئيسي خلال حفلة طلاب الماجستير والدكتوراه الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، والعميد السابق لكلية السياسة والشئون الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وكان المتحدث الرئيسي لطلاب البكالريوس والليسانس الدكتور أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

وشهدت الجامعة تخريج 502 طالب وطالبة حاصلين على درجات بكالريوس وليسانس أبرزهم نجلي المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي ظهر برفقة أسرته خلال حفل التخرج، وكذلك نجل الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والذي حصل على شهادة من كلية الاقتصاد، بالإضافة إلى آخرين.

كما شهد حفل التخرج 196 طالبا وطالبة حصلوا على الدراسات العليا ماجستير ودكتوراة.

وتنوعت جنسيات الطلاب الحاصلين على الشهادات الجامعية خلال الحفل وشملت طلابًا مصريين وأخرين من دول كندا، فلسطين، السعودية، المملكة المتحدة، اليمن، تونس، البرازيل، إسبانيا، الكويت، لبنان، تركيا، المجر، الإكوادور.

وبلغ عدد الطلاب الأجانب الوافدين الحاصلين على درجات ليسانس وبكالريوس 7 طلاب فيما بلغ عدد الطلاب الأجانب الوافدين الحاصلين على شهادات ماجستير ودكتوراه 40.