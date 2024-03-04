بالصور.. عميد لاعبي العالم يحضر احتفالية "قادرون باختلاف" في المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن اهتمام الدولة بذوي الإعاقة يأتي من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم باعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءًا لا يتجزأ من أولوياتها نحو الارتقاء بكل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوى القدرات الخاصة، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية الكابتن "أحمد حسن" كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودكتورة هبه أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة.

في مستهل الحفل، هنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتًا إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات بمختلف القطاعات الخدمية.

كما قدم المحافظ، الشكر للكابتن أحمد حسن، لاهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين "متحدي الإعاقة" على وجه الخصوص، ووجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ، موضحًا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

من جانبه، أعرب اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهاً الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الاحتفالية، ومؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة والوقوف بجانب اللاعبين، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية.

وأعلن الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا زاخرة بالإبطال الرياضيين في كافة المجالات، ويقام لهم حاليًا مركز باراليمبى عالمي يليق باسم المحافظة، وصعيد مصر على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات و الأنشطة الرياضية.

وفي ختام الاحتفالية، تبادلا المحافظ وكابتن أحمد حسن الدروع التذكارية إلى جانب تسليم شهادات تكريم للرياضيين والمدربين فى الألعاب المختلفة وذلك في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.