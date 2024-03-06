"النشرة": تفاؤل كبير بنجاح مهمة هوكشتين ووقف الحرب قبل رمضان

علمت “النشرة" ان الجهود الكبيرة التي يبذلها الاميركيون لوقف المواجهات الحدودية الجنوبية بين الاسرائيليين و"حزب الله"، ستؤدي الى فرض اتفاق يكرّر تجربة الحدود البحرية.

وقالت مصادر مطّلعة ل "النشرة" إن المبعوث الاميركي اموس هوكشتين "لم يأت سابقاً الى بيروت، لعلم واشنطن بأهمية الربط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان، لكنه الآوان آن لحضوره الى لبنان، بعد تيّقن واشنطن من وجود هدنة في غزة مطلع شهر رمضان، ستكون مدخلاً لوقف الحرب الاسرائيلية".

واضافت المصادر ان المباحثات التي يقودها هوكشتين حالياً تجري وسط ارتفاع حدّة التفاوض بالنار، لكن الاميركيين يعوّلون على تأثير هدنة غزة على وضع الجبهة اللبنانية، والمضي خلالها في مسار هوكشتين التسووي، حيث يسود تفاؤل كبير بإمكانية وقف الحرب خلال ايام.