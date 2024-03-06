تقدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال اجتماعات مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في ابيدجان، بـ"توصية ونداء لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة والحاسمة عبر تحرك سريع نحو دول القرار والدول المؤثرة والمنظمات الدولية لوضعها امام مسؤولياتها، من اجل وقف حرب الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيونى بحق ابناء فلسطين ولم يسلم منها لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم تقدم بتوصية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي للعمل على وقف الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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