شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: عبقرية القوات المسلحة أذهلت العالم فى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربى، وهى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التى أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393هـجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973ميلادية، في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق النصر المبين. الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كل أرض سيناء التى كانت محتلة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره".

وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إننا في هذا اليوم، نرفع أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، وإلى الشعب المصرى جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة.