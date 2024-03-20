بري التقى وديع الخازن وبحث مع بو صعب في المستجدات وشؤونا تشريعية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة لا سيما السياسية والميدانية منها وشؤونا تشريعية .

واستقبل بري الوزير السابق وديع الخازن وبحث معه في مستجدات السياسية.

واشار الخازن الى انه "تباحثت مع بري في آخر المستجدات وقد أثنيت على الجهود الجبارة التي يقوم بها داخليا لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتثبيت العيش المشترك في ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان".

واضاف الخازن :" وتطرق بري الى الموضوع الرئاسي واعتبره هاجسا وطنيا بل أنه بمثابة همه اليومي ، وما دعواته المتكررة للإنتخابات إلا من قبيل وضع الجميع امام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية ، إذ لا يمكن تجاهل هذا الإستحقاق لأنه يأتي في صلب الواجبات المناطة بالمجلس ، مكررا دعوته جميع الأفرقاء الى التلاقي والتشاور والتفاهم، لأن التشاور وحده كفيل بعدم إقصاء أحد وبإنهاء هذه المراوحة المتحكمة بالملف الرئاسي".

وتابع :" وأكد بري أنه متى لاحت بارقة الأمل لن يتوانى عن تجاوز كل العوائق التي تحول دون ذلك ، لأنه مصمم في أي وقت ولحظة لعقد الجلسة ، وإذا تم التوافق المذكور، فلا بد وأن يلقى من المراجع الدولية والإقليمية كل الدعم المطلوب، وإلا كنا كمن يستدرج العروض على يد الخارج لإلزامنا بخيار بعيد عن المواصفات اللبنانية لإختيار الرئيس المقبل" .

وختم الخازن :"وكرر لي بري دعمه الكامل وتقديره لحراك سفراء المجموعة الخماسية وتشجيعه كتلة "الإعتدال الوطني" وكل الخيرين في البلد للمضي في جهودهم الحميدة عسى أن تثمر كل هذه المساعي خيرا للبلاد".