جامعة الروح القدس نظمت محاضرة عن الإنتشار العربي في تشيلي

نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية ومكتب العلاقات الدولية في جامعة الروح القدس- الكسليك محاضرة عن الإنتشار العربي في تشيلي بعنوان: "ظهور الهويات الوطنية: نصف قرن من الصحافة العربية في تشيلي"، ألقاها الكاتب الإسباني ألبيرتو لوبيز أوليفا.

وقد شارك في المحاضرة سفير تشيلي في لبنان كارلوس موران، الذي تحدث عن تاريخ الإنتشار اللبناني في تشيلي.

ثم ألقى الكاتب الإسباني ألبيرتو لوبيز أوليفا محاضرته. وقد تطرق فيها إلى الصحافة العربية في تشيلي حيث في بداية النصف الأول من القرن العشرين، كان يتم توزيع ما يُقارب الثلاثين صحيفة على الجالية العربية المهاجرة في تشيلي. وتكمن أهمية هذه المنشورات في المساعدة على معرفة التيارات الإيديولوجية الأساسية التي تبناها المهاجرون آنذاك خلال اندماجهم مع المجتمع المضيف وظهور هويات وطنية جديدة في وطنهم الأم مثل السورية واللبنانية والفلسطينية. إنّ هذا الأمر يسمح بوضع سياقًا للعملية الحالية المتعلقة بإعادة تأكيد الهوية من أصل عربي في المجتمع التشيلي والحركة الناشطة التي يقودها المجتمع الفلسطيني في البلاد، والمعروفة بأنها الأكبر خارج الحدود العربية. كما جرى الحديث عن أهم الفصول في تاريخ هذه الهجرة منذ لحظة مغادرة هذه الشعوب للمشرق العربي وخلافهم الأول مع التشيليين.