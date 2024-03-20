رئيس وزراء إيرلندا أعلن استقالته من منصبه ومن رئاسة الحزب الحاكم

استقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار من منصبه، ومن رئاسة الحزب الحاكم في البلاد، وذلك قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وقال فارادكار للصحافيين في دبلن: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".
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