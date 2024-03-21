جعجع: انتخابات رئاسة الجمهورية هي انتخابات مع أو من دون تفاهمات مسبقة

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان، في بيان، إلى أنّه "فليكن واضحا لدى الجميع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية اسمها انتخابات، ودستوريًا هي انتخابات، وعمليًا هي انتخابات مع أو من دون تفاهمات مسبقة".

ولفت إلى "أننا جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر أن نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديمقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات، وجربنا عن طريق التفاهم على خيار ثالث، فأجهض مسعانا بالتمسك بالمرشح نفسه، وفي الوقت الذي لم ننجح فيه مع أكثرية الكتل، نجحنا على مستوى المعارضة في الاتفاق على مرشح أول ومرشح ثانٍ في إطار تقاطع في الخيار، بينما لم نتقدم مع فريق الممانعة سنتمترا واحدا بسبب تمسكه الابدي والسرمدي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية".

وقال جعجع: "في ضوء ذلك كلّه، لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية الا بالانتخاب، والذي يقول أنه من دون حوار لا رئاسة جمهورية، يعني أنه يقول عمليًا وعلنًا وصراحة: إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة جمهورية. وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تمامًا".