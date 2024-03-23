قوات سورية تحذر من داعش بعد فاجعة موسكو

توجهت دعوات إلى المجتمع الدولي لإيجاد حلول لآلاف المقاتلين من تنظيم داعش الذين ما زالوا محتجزين في سجون سوريا، حيث حذرت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي هزمت داعش في سوريا قبل خمس سنوات من أن المتطرفين لا يزالون يشكلون مخاطر جسيمة في جميع أنحاء العالم.

وجاء بيان قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لخسارة داعش لآخر جزء من دولة الخلافة التي أعلنتها، بعد ساعات من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم في موسكو خلف 133 قتيلاً، ولم يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنظيم داعش في خطابه، واتهمته كييف وغيره من السياسيين الروس بربط أوكرانيا كذباً بالهجوم من أجل تأجيج الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت مؤخراً عامها الثالث.

هجوم القاعة

وألقت السلطات الروسية القبض على الرجال الأربعة المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو، والذي أسفر عن مقتل 133 شخصًا على الأقل، حسبما قال بوتين يوم السبت خلال خطاب ألقاه إلى الأمة. وادعى أنه تم القبض عليهم أثناء فرارهم إلى أوكرانيا.

ونفت كييف بشدة أي تورط في الهجوم الذي وقع على قاعة الموسيقى في كروكوس سيتي هول في كراسنوجورسك، وأعلن فرع داعش في أفغانستان مسؤوليته.

وقال مسؤول استخباراتي أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن الوكالات الأمريكية أكدت مسؤولية داعش عن الهجوم، وإنها حذرت موسكو سابقًا من أن هجومًا قد يكون وشيكًا.

إجراءات أمنية

وقال بوتين أيضًا إنه تم فرض إجراءات أمنية إضافية في جميع أنحاء روسيا، وأعلن الأحد يوم حداد. ويعد هذا الهجوم، وهو الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات.

المحققون يوم السبت عن المزيد من الضحايا في حطام القاعة المتفحم، وقالت السلطات إن عدد القتلى قد يرتفع. وقالت وزارة الصحة الروسية إن مئات الأشخاص اصطفوا في طوابير في موسكو في وقت مبكر من يوم السبت للتبرع بالدم والبلازما. وقال بوتين: «لم نواجه هجوماً إرهابياً تم الإعداد له بشكل كامل وساخر فحسب، بل واجهنا قتلاً جماعياً منظماً وجيد الإعداد لأشخاص أبرياء مسالمين».

وجاء ادعاؤه بأن المهاجمين حاولوا الفرار إلى أوكرانيا بعد تعليقات المشرعين الروس الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا مباشرة بعد الهجوم. لكن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نفى أي تورط له.

خلايا نائمة

ومن جهه أخرى ذكرت قوات سوريا الديمقراطية إن «التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كبيراً على مناطقنا والعالم»، مضيفة أنه «يسعى إلى إعادة بناء نفسه من خلال خلاياه النائمة ويحاول إحياء أحلامه باستعادة السيطرة الجغرافية على بعض المناطق».

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنه من أجل القضاء التام على داعش، يجب عليها تفكيك «أرضها الخصبة الأيديولوجية».

وتابعت، مستخدمة مصطلحًا للإشارة إلى داعش، إن «قضية معتقلي داعش تتطلب حلاً عالميًا». وأضافت أنه يتعين على بلدانهم الأصلية إعادة مواطنيهم، أو إنشاء محكمة دولية في شمال شرق سوريا حيث يمكن محاكمتهم.

مقاتلو داعش:

تحتجز قوات سوريا الديمقراطية حوالي 10 آلاف من مقاتلي داعش في حوالي عشرين مركز احتجاز - بما في ذلك 2000 أجنبي.

يشرف المقاتلون الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة أيضًا على نحو 45 ألف فرد من عائلات مقاتلي داعش

يتكون معظم عائلات مقاتلي داعش من النساء والأطفال في مخيم الهول المترامي الأطراف.

كان عدد سكان المخيم في السابق 73 ألف نسمة، لكنه انخفض مع قيام بعض الدول بإعادة مواطنيها.

لا يزال العديد من النساء والأطفال من أشد المؤيدين لتنظيم داعش

شهد المخيم نوبات من العنف المسلح.