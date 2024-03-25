المملكة تتدخل لإنقاذ المباني التعليمية اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية إثارة الأزمات وتعريض الشعب اليمني إلى خطر الحرب، سلمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزارة التربية والتعليم اليمنية أمس، المجموعة الأولى التي تشتمل على 14 فصلا بديلا في محافظة حضرموت، ضمن تدخلاتها لإنقاذ المباني والبيئة التعليمية، وتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب، ضمن المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في محافظات حجة، وأبين، وحضرموت، وجزيرة ميون بمحافظة تعز.

وعبر وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المهندس سالم يعمر عن شكره للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، على تدخلاته الإنسانية الفاعلة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في دعم استمرار عملية التعليم من خلال توفير الفصول البديلة على مستوى المحافظات.

وأوضح مدير عام مديرية تريم حسن مولى الدويلة، أن المشروع سيسهم في توفير فرص تعليم جديدة للأطفال بمنطقة مشطة في تريم والمناطق المجاورة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تجهيز 95 فصلا دراسيا بديلا مع مستلزماته، وتوفير المستلزمات التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود «المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة» من خلال تجهيز الحقائب المدرسية محلية الصنع، يستفيد منها 1900 طالب وطالبة، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز العملية التعليمية الآمنة في اليمن وانتظامها بالمناطق المستهدفة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة.

على صعيد آخر، أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أن جماعة الحوثي الإرهابية أطلقت صواريخ باتجاه ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) إن قوات الحوثيين «أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من السفينة «أم يي هوانج بو»، و«تم رصد صاروخ باليستي خامس أطلق باتجاه السفينة هوانج بو»، مضيفة أن السفينة المملوكة للصين والتي ترفع علم بنما أصدرت نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة».

وتابع البيان «تعرضت السفينة لأضرار طفيفة، وتم إخماد حريق على متنها في غضون 30 دقيقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها، وهاجم الحوثيون السفينة على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية».

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