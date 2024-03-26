توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل و"اليونيسف" حول "عدالة الأطفال"

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، في حضور ممثّلة الوزارة رزان الحاج شحادة، ممثّل منظمة الأمم المتّحدة للطّفولة في ​لبنان​ (​اليونيسف​) إدوارد بيجييدر، ترافقه مسؤولة حماية الطّفولة ايمي كرم. وتمّ خلال اللّقاء، توقيع اتفاقيّة تعاون بين منظّمة "اليونيسف" والوزارة حول "عدالة الأطفال"، تضمّنت آليّة التّنفيذ عن العامين 2024 و2025، تمهيدًا للبدء بتطبيقها.

وارتكزت الاتفاقيّة على ثلاثة محاور أساسيّة، هي: بناء قدرات القضاة والأطبّاء الشّرعيّين، إدخال تعديلات على قوانين عدّة منها القانون 422/2002 المتعلّق بحماية الأحداث، وتأطير الخدمات الّتي تقدّمها المنظّمة، ومنها إعادة تأهيل وإدماج الأحداث ودعم الغرف الصّديقة وعددها 6 داخل قصور العدل في بيروت وجبل لبنان وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية؛ إضافةً إلى تشجيع استبدال التّدابير المانعة للحرية لدى الأحداث.

وشكر الخوري، الوفد على "التّعاون والدّعم المستدام، والثّقة الّتي توليها المنظّمة لعمل ​وزارة العدل​ في هذا السّياق".