كتلة "تجدد": تعريض المدنيين غصبًا عنهم في الجنوب لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض

أكّدت كتلة "تجدد" النيابيّة، أنّ "تعريض المدنيّين غصبًا عنهم في القرى والبلدات الجنوبيّة لخطر الهجمات الإسرائيليّة، مرفوض"، معربةً عن إدانتها "ما حصل في رميش، حيث حاول "حزب الله" إطلاق الصّواريخ من جوار البلدة".
وطالبت في تصريح، الحكومة بـ"تكليف الجيش وقوات الطّوارئ الدّوليّة الحفاظ على أمن اللّبنانيّين وحياتهم، ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701، تفاديًا لتعريض لبنان لخطر الحرب".
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