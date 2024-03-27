شكرا لقرائتكم خبر 70 طن إغاثة من السعودية لأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 70 طنا.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة تاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.