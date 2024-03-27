70 طن إغاثة من السعودية لأوكرانيا

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وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة تاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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