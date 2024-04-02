مسؤولة بالبيت الابيض: وزيرا الخزانة والخارجية الاميركيان الى الصين في الايام والاسابيع المقبلة

أعلنت مسؤولة في البيت الابيض، أن "وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين ستزور الصين في الايام المقبلة، فيما يتوجه اليها وزير الخارجية انتوني بلينكن في الاسابيع المقبلة".

وأوضحت المسؤولة، أن "هاتين الزيارتين تشكلان استكمالا للمحادثات الهاتفية التي جرت الثلاثاء بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ، والهادفة الى إدارة التوترات بين القوتين العظميين".