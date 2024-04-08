شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة يثمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيهًا اعتبارًا من مايو 2024، واصفًا القرار بأنه "انحياز للعدالة الاجتماعية" خاصة وأن القرار يحمل صفة الإلزام كون المجلس يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص بحسب تصريحات مستشارة المجلس القومي للأجور

وأضاف عبد العزيز بأن التصريحات الواردة من القومي للأجور بشأن التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل يمثل ضمانًا وطمأنة للطرفين خاصة وأن القرار منح المؤسسات الخاصة المتعثرة أو غير القادرة الحق في تقديم طلب تأجيل أو إعفاء على أن يتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة للبت في الموافقة أو الرفض.

وطالب هشام كافة الجهات المعنية ذات الصلة بسرعة الإعلان بشفافية وشمول عن كافة الإجراءات ذات الصلة وكيفية تطبيقه وما هي الآليات التي يجب اتباعها في حال حدوث منازعات بين العاملين وأصحاب العمل لضمان الحوكمة والتنفيذ الفعال وقياس أثر هذا القرار.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على تأييد الحزب لكل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتسهم في رفع الأعباء عن كاهل المصريين خاصة الفئات غير القادرة.