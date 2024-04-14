إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر يبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر يبحث في هذه الأثناء سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وكانت القناة 14 العبرية قالت، اليوم الأحد، إن وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي تبنّوا موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن رد قوي وموجع على إيران.

سبق وأن قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع والهجوم، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي سيكون حازما وواضحا.

وأوضح في تصريحات لقناة "العربية" أن إسرائيل لن تكتفي باعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعدون لمثل هذا السيناريو منذ زمن.

وأشار إلى أن إيران تنشر ميليشياتها في 4 دول عربية وهدفها مهاجمة إسرائيل، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية ليست مفاجئة وطهران أعلنت عنها.

وأكدت حكومة الاحتلال أنها مستعدة لكل الاحتمالات ولأي درجة من التصعيد، مشددة على أنها ستلحق الضرر بكل من يعتدي على إسرائيل.

لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا