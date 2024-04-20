"حزب الله" نعى 3 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد علي رضا حرب "أبو مهدي" مواليد عام 1973 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، الشّهيد المجاهد حسين علي دغمان "ملاك" مواليد عام 1994 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد مبارك علي حمية "صادق" مواليد عام "1982" من بلدة طاريا وسكان بلدة البزالية في البقاع؛ الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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