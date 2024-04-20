الجيش: توقيف سورية في برج حمود لتعاطيها المخدرات وترويجها ودهم منزل مطلوب بالكورة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 19/4/2024، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة ​برج حمود​، السّوريّة (س. ع. و.)، لإقدامها على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها ولقيادتها سيّارةً غير قانونيّة؛ وضبطت في حوزتها كميّةً كبيرةً من المخدّرات".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة أخرى دهمت بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ 20/4/ 2024، منزل المواطن المطلوب (ع. ع.) في بلدة النخلة- ​الكورة​، وضبطت 7 بنادق حربيّة وكميّة كبيرة من الذّخائر، بالإضافة إلى 42 رمّانة يدويّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص".