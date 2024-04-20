تعهّد وزير الشّباب والرّياضة المصري ورئيس المكتب التّنفيذي لمجلس وزراء الشّباب والرّياضة العرب أشرف صبحي، خلال لقائه وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، في القاهرة، حيث تمّ البحث بموضوع ملعب المدينة الرياضية في بيروت، بتبنّي هذا الملف، وإرسال فريق تقني قريبًا إلى العاصمة اللّبنانيّة، لدراسة أرضيّة الملعب تمهيدًا لتأهيلها. كما بحث المجتمعون في تفعيل اتفاقيّة التّعاون بين البلدين، ونقل تجربة بناء "البطل الأولمبي" من مصر إلى لبنان.
وقد ترأس كلاس الوفد اللّبناني الّذي ضمّ المدير العام للوزارة بالتّكليف فاديا حلّال، رئيس دائرة العلاقات العامّة حسن شرارة، ومدير مكتب الوزير حسين عمر، فيما ضمّ الوفد المصري قيادات وزارة الشّباب والرّياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة المصري تعهد لنظيره اللبناني بتأهيل أرضية ملعب المدينة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.