وزير الشباب والرياضة المصري تعهد لنظيره اللبناني بتأهيل أرضية ملعب المدينة الرياضية

تعهّد وزير الشّباب والرّياضة المصري ورئيس المكتب التّنفيذي لمجلس وزراء الشّباب والرّياضة العرب أشرف صبحي، خلال لقائه وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، في القاهرة، حيث تمّ البحث بموضوع ملعب ​المدينة الرياضية​ في ​بيروت​، بتبنّي هذا الملف، وإرسال فريق تقني قريبًا إلى العاصمة اللّبنانيّة، لدراسة أرضيّة الملعب تمهيدًا لتأهيلها. كما بحث المجتمعون في تفعيل اتفاقيّة التّعاون بين البلدين، ونقل تجربة بناء "البطل الأولمبي" من مصر إلى لبنان.

وقد ترأس كلاس الوفد اللّبناني الّذي ضمّ المدير العام للوزارة بالتّكليف فاديا حلّال، رئيس دائرة العلاقات العامّة حسن شرارة، ومدير مكتب الوزير حسين عمر، فيما ضمّ الوفد المصري قيادات وزارة الشّباب والرّياضة.