وفاة 58 شخصًا على الأقل نتيجة غرق عبّارة في بحيرة مبوكو في بانغي

كشف المدير العام للحماية المدنيّة في بانغي بجمهوريّة إفريقيا الوسطى ، توماس ديماس، أنّه تمّ انتشال 58 جثة، إثر غرق عبّارة مكتظّة في بحيرة مبوكو، كانت تقلّهم لحضور مراسم جنازة
وأشار إلى "أنّنا نجهل عدد الأشخاص الّذين لا يزالون في أعماق المياه"، فيما أفاد شهود، بحسب وكالة "فرانس برس"، بأنّ العبّارة كانت تقلّ أكثر من 300 شخص، الأمر الّذي يفوق طاقتها إلى حدّ كبير، وكانت قد أبحرت للتوّ حين انقلبت.
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