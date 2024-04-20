الأونروا: خطر تفشي الأمراض في غزة يتزايد مع بدء ارتفاع درجات الحرارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) /سكوت أندرسون/ إن خطر تفشي الأمراض في غزة يتزايد مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أندرسون في تصريح خاص أدلى به لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن المواطنين يواجهون أوضاعا صعبة حيث أنهم يحاولون يوميا العثور على الغذاء والماء، وفي الوقت الحالي يحاولون الاحتماء من الحر حيث ترتفع درجات الحرارة.

وأشار أندرسون إلى أن هناك حاجة إلى العمل من أجل مكافحة الحشرات وإزالة القمامة فضلا عن العمل على تحسين نظام المياه والصرف الصحي بشكل عام.