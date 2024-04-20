التبرعات لمتضرري غزة تتخطى 685 مليون ريال

تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 685 مليونا و687 ألف ريال، بينما تجاوز عدد المتبرعين مليونا و834 ألف متبرع. وقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الإغاثية على منصة «ساهم» إنفاذا لتوجيهات القيادة، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعوية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



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