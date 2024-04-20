كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:50 من مساء اليوم السّبت، آليّة عسكريّة من نوع "هامر" للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجّه؛ فأصابوها إصابةً مباشرةً ممّا أدّى إلى تدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف آلية عسكرية للعدو في مستوطنة نطوعة وإصابتها مباشرةً مما أدى لتدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.