أولمرت: لو لم تتعاون دول أخرى مع إسرائيل لاعترضت فقط 75% من الصواريخ القادمة من إيران

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، خلال مؤتمر صحافي، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيليّة، إلى أنّه "لو لم تتعاون دول أخرى مع بلاده، لاعترضت إسرائيل 75% فقط من الصّواريخ القادمة من إيران.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، قد زعم أن إسرائيل اعترضت 99% من الأهداف الجوية التي أطلقتها إيران في الرابع عشر من الشهر الحالي، بما في ذلك جميع الطائرات المسيرة.