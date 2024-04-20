أوكرانيا تستهدف بنية روسيا التحتية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خمسين طائرة مسيرة فوق ثماني مناطق روسية، بما في ذلك 26 طائرة فوق منطقة بيلغورود غرب البلاد القريبة من الحدود الأوكرانية، حيث أطلقت أوكرانيا وابلاً من الطائرات بدون طيار عبر روسيا خلال الليل، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في موسكو، في هجمات يبدو أنها استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد.

اشتعال حريق

وكتب حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصين، امرأة مصابة بكسر في ساقها والرجل الذي كان يعتني بها، لقيا حتفهما خلال القصف الليلي، بعد أن أدت الانفجارات إلى اشتعال حريق في منزلهما.

وأضاف أن امرأة حاملا وجنينها قتلا أيضا في قصف في وقت لاحق من يوم السبت.

وبحسب ما ورد تم تدمير طائرات بدون طيار فوق مناطق بريانسك، وكورسك وتولا، وسمولينسك، وريازان، وكالوغا، عبر غرب وجنوب روسيا، وكذلك في منطقة موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي سو-25، ولم تقدم تفاصيل، ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. ويرفض المسؤولون الأوكرانيون عادة التعليق على الهجمات على الأراضي الروسية، ومع ذلك، يبدو أن العديد من ضربات الطائرات بدون طيار كانت موجهة نحو البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وقود وطاقة

وقال رئيس منطقة كالوغا، فلاديسلاف شابشا، إن غارة بطائرة بدون طيار تسببت في اندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية، في حين أبلغ حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، وحاكم سمولينسك فاسيلي أنوخين، أيضًا عن حرائق في مجمعات الوقود والطاقة.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت مصافي التكرير ومحطات النفط الروسية أهدافًا ذات أولوية لهجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، كجزء من الهجمات المتصاعدة على الأراضي الروسية.

ويعمل مطورو الطائرات بدون طيار الأوكرانيون على توسيع نطاق الأسلحة لعدة أشهر، حيث تحاول كييف التعويض عن عيوبها في ساحة المعركة بالأسلحة والقوات.

وتعد المركبات الجوية بدون طيار أيضًا خيارًا ميسور التكلفة، بينما تنتظر أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية.

رد الهجمات

وفي غضون ذلك، هاجمت روسيا أوكرانيا ليلاً بسبعة صواريخ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وثلاث طائرات استطلاع بدون طيار، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني السبت.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن الصواريخ الباليستية دمرت البنية التحتية خلال الليل، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجمات السابقة على المدينة المطلة على البحر الأسود يوم الجمعة دمرت البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك محطتين لتصدير المواد الغذائية. وبين حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن القصف الروسي أدى أيضًا إلى مقتل رجلين، أحدهما متقاعد يبلغ من العمر 81 عامًا في مدينة فوفشانسك. وأضاف أن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، أصيبت أيضًا بعد أن أصاب القصف مبنى سكنيًا مكونًا من تسعة طوابق.

في الأشهر الأخيرة أصبحت مصافي التكرير ومحطات النفط الروسية أهدافًا ذات أولوية لهجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، كجزء من الهجمات المتصاعدة على الأراضي الروسية.

ويعمل مطورو الطائرات بدون طيار الأوكرانيون على توسيع نطاق الأسلحة لعدة أشهر، حيث تحاول كييف التعويض عن عيوبها في ساحة المعركة بالأسلحة والقوات.