%26 من الشباب الأمريكيين نظرتهم سلبية تجاه بايدن وترمب

كشف استطلاع، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، أن ما يقرب من ربع الأمريكيين (26 %) لديهم آراء سلبية تجاه كل من ترمب وبايدن. وبينما يمتلك كل من جو بايدن ودونالد ترمب عددًا كافيًا من المندوبين في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 لتأمين ترشيحات حزبيهما لمنصب الرئيس، فإن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يحبون أياً منهما بشكل خاص، وهذا الشعور «السلبي المزدوج» أكثر شيوعا بين البالغين الأصغر سنًا منه بين كبار السن.

سلبيات مزدوجة

وينظر معظم الأمريكيين إلى واحد فقط من الرجلين بشكل إيجابي بحيث: 37 % لديهم وجهة نظر إيجابية لترمب فقط ونظرة سلبية لبايدن، في حين أن 34 % لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه بايدن فقط ونظرة سلبية لترمب.

ويقول 2 % فقط من الأمريكيين إن لديهم وجهة نظر إيجابية لكليهما، وفقا للاستطلاع الذي شمل 12693 بالغا في الفترة من 13 إلى 25 فبراير.

وتعد «السلبيات المزدوجة» أكثر شيوعًا بين بعض المجموعات السكانية.

ومن المرجح، بشكل خاص، أن يكون لدى البالغين الأصغر سنًا «سلبيات مزدوجة»، فنحو أربعة من كل عشرة بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (41 %) لديهم رأي سلبي تجاه كل من بايدن وترمب. وبالمقارنة، فإن ثلاثة من كل عشرة بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عامًا، وأقل من اثنين من كل عشرة ممن يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر يكرهون كلا الرجلين.

آراء الأحزاب

ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، فإن 72 % لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترمب فقط، في حين أن 4 % لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه بايدن فقط، ونحو 2 من كل 10(22 %) لديهم آراء سلبية تجاه كليهما.

ولكن هناك اختلافات بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم جمهوريين، وأولئك الذين يميلون نحو الحزب الجمهوري.

وفي حين أن الميول الجمهورية ليست أكثر احتمالا من الجمهوريين أن ينظروا إلى بايدن بشكل إيجابي، فإن لديهم وجهات نظر أقل إيجابية تجاه ترمب.

ونتيجة ذلك، فإن نحو ثلث الميالين للحزب الجمهوري (35 %) لديهم سلبيات مزدوجة، مع وجهة نظر سلبية لكل من بايدن وترمب. وبالمقارنة، فإن 15 % فقط من المعرفات الجمهورية هي سلبية مزدوجة. وهناك ديناميكية مماثلة بين الديمقراطيين، حيث يقول نحو ثلثي الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه بايدن ونظرة سلبية لترمب.

مرشحون آخرون

ويرى الاستطلاع أن الناخبين المسجلين كجمهوريين وذوي الميول الجمهورية الذين دعموا مرشح الحزب الجمهوري غير ترمب للترشيح الرئاسي لعام 2024 يكونون أقل تفضيلا له من أولئك الذين دعموه.

ومن المرجح، بشكل خاص، أن يقول المؤيدون الأساسيون لنيكي هيلي إنهم يكرهون كلا من ترمب وبايدن. ومن بين الناخبين المسجلين الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية الذين قالوا في استطلاع للرأي، أجري في ديسمبر، إنهم يدعمون هيلي لترشيح الحزب الجمهوري، وما يقرب من نصفهم (53 %)، لديهم حاليًا آراء سلبية تجاه كل من بايدن وترمب. ويقول نحو أربعة من كل عشرة (38 %) من مؤيدي هيلي إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترمب وليس تجاه بايدن، بينما يقول 9 % إن لديهم وجهة نظر غير مواتية لترمب، ووجهة نظر إيجابية تجاه بايدن.

ومن بين مؤيدي رون ديسانتيس في شهر ديسمبر كان نحو ثلاثة من كل عشرة سلبيين، وسبعة من كل عشرة لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترمب، ونظرة سلبية تجاه بايدن.

وتقول الأغلبية الساحقة من مؤيدي ترمب الأساسيين (96 %) إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترمب، ونظرة سلبية تجاه بايدن.

تصنيفات التأييد

وبشكل عام، فإن 62 % من الأمريكيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه بايدن، وهو ما يكاد يكون مطابقا لـ60 % من الأمريكيين الذين ينظرون إلى ترمب بشكل سلبي.

وفي حين أن تصنيفات تأييد بايدن لم تتغير كثيرًا خلال العام الماضي، فإنها أصبحت أكثر سلبية مما كانت عليه في 2022.

وكان هذا التحول إلى حد كبير داخل حزبه. ففي يوليو 2022، صنفه 75 % من الديمقراطيين والمؤيدين للديمقراطيين بشكل إيجابي، واليوم 67 % يفعلون ذلك. وظلت آراء الجمهوريين السلبية تجاه بايدن ثابتة خلال تلك الفترة. واليوم، يقول 94 % إن لديهم وجهة نظر سلبية عنه. وكانت تقييمات ترمب هي نفسها إلى حد كبير كما كانت في 2022. مع ذلك، فهي أقل سلبية إلى حد ما مما كانت عليه في 2023، حيث أصبحت آراء الجمهوريين أكثر إيجابية. اليوم، 73 % من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الرئيس السابق، ارتفاعًا من 66 % في يوليو 2023.

معدلات السلبية لترمب وبايدن:

(%26) ربع الشباب الأمريكيين لديهم آراء سلبية تجاه كل من ترمب وبايدن.

(35 %) نحو ثلث الميالين للحزب الجمهوري لديهم سلبيات مزدوجة، مع وجهة نظر

سلبية لكل من بايدن وترمب.

(%38) من بين الميالين للديمقراطيين لديهم آراء سلبية تجاه كل من ترمب وبايدن.

(%53) ممن يدعمون هيلي لترشيح الحزب الجمهوري، وما يقرب من نصفهم، لديهم حاليًا آراء سلبية تجاه كل من بايدن وترمب.

(%62) من الأمريكيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه بايدن

(%60) من الأمريكيين ينظرون إلى ترمب بشكل سلبي.