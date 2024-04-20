محافظ قنا يزور مصابي غزة بالمستشفيات الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم 24 حالة، و38 مرافقًا، وذلك للاطمئنانعلى الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

أعرب المحافظ عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

وقد حرص على تبادل الحوار مع الفلسطينيين الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية والوقوف على الوضع الصحي، موجهين بتوفير سُبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل للشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ قنا أماكن الإقامة والاعاشة لمرافقيهم البالغ عددهم 38 مرافقًا، موجهًا بضرورة توفير سُبل الراحة والإقامة المناسبة لهم.