زيلينسكي يشكر مجلس النواب الأمريكي للموافقة على مساعدات بـ 61 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (د ب أ)

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس النواب الأمريكي ورئيس مجلس النواب مايك جونسون لموافقتهما على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية للدفاع الأوكراني ضد الحرب الروسية.

وكتب زيلينسكي على "إكس" اليوم السبت بعد التصويت التاريخي: "أنا ممتن لمجلس النواب الأمريكي، كلا الحزبين، ورئيس مجلس النواب شخصيا مايك جونسون على القرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".

وكتب زيلينسكي: " الديمقراطية والحرية سيكون لها دائما أهمية عالمية ولن تفشل أبدا طالما أن أمريكا تساعد في حمايتها".

وبعد أشهر من العرقلة، وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار تقريبا لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الإجراء قريبا في مجلس الشيوخ وإرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

وقال زيلينسكي: "شكرا لك يا أمريكا!".

وأضاف أن "إن مشروع قانون المساعدات الأمريكية الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع، وينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح، ويساعد كلا بلدينا على أن يصبحا أقوى".

وتابع: "لا يمكن تحقيق السلام والأمن العادلين إلا من خلال القوة".

وتقاوم أوكرانيا الغزو الروسي منذ أكثر من عامين. ووفقا للقيادة في كييف، فهي في حاجة ماسة إلى المزيد من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي لوقف التقدم الروسي.