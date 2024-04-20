اللي طلع بينزل.. الغرف التجارية تعلق على خفض أسعار السلع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قيمة ارتفاع السلع تعادل زيادة قيمة الدولار، والحل هو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض استيراد السلع من الخارج.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أشار عز، إلى أن سعر الدولار انخفض الفترة الأخيرة من 70 جنيه إلى 47 جنيه، ومن ثم فأن السلع التي بها مكون مستورد انخفضت قيمتها، معلقا: "الحمد لله اللي طلع بينزل".

وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجملة في انخفاض مستمر منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، متوقعا مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الفترة المقبلة.

تابع علاء عز، أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية من 10% إلى 15% لأن معظم الخامات محلية، وانخفض القمح أكثر من 40% والدقيق 30% ما بين أعلى سعر قبل التعويم واليوم، ونحن نعمل دائما على الحفاظ على سعر السلعة لصالح المواطن.