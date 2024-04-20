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"كان قصدي اعتدي عليها بس صرخت".. اعترافات قاتل رضيعة سودانية بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على رضيعة سودانية وقتلها.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل لهو الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر أمام منزلها، وسحبها عنوة كاتمًا صوتها إلى شقته، وحينما شعرت والدتها باختفاءها بحثت عنها ولم تجدها فأبلغت الشرطة.

وعثر رجال الأمن على جثة المجني عليها ملقاة في حديقة قرب منزل الضحية وتبين من الفحص الظاهري تعرضها لاعتداء جنسي وقتلها.

وبتفريغ الكاميرات وسماع الشهود، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، قائلًا إنه رأى الطفلة تلعب أمام منزلها فقرر خطفها "كان قصدي اعتدي عليها مش قتلها"، مضيفًا أنه هتك عرض الصغيرة حتى أفرغ شهوته لكنها صرخت عدة مرات فقتلها خوفًا من افتضاح أمره.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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