أجواء شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 21 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإن حالة الطقس غدًا تشهد طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس غدًا الأحد يشهد نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

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