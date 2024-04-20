حرصًا على مصلحة الطلاب.. توجيهات مهمة من وزير التعليم بشأن الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها، حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب.

كما وجه الوزير أيضا، خلال اجتماعه مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين وطلاب نظام العمال من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور وعمل استمارة التقدم.

يذكر أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، والاستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.